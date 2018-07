Inpe prevê elevação de temperatura e chuva no RJ e ES Após uma semana marcada por fortes chuvas, deslizamentos de terras e enchentes, os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo devem registrar elevação de temperatura nos próximos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a nebulosidade entre o Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo deverá diminuir entre segunda e quarta-feira, mas o calor pode resultar em pancadas de chuvas no período da tarde. Nas regiões central e norte do Espírito Santo, as chances de pancadas de chuva causadas pelo calor são menores nos próximos dias. Em Santa Catarina, outro Estado castigado pelas chuvas, o sol deverá aparecer entre nuvens até terça-feira, quando chegará uma frente fria à região. Essa corrente poderá trazer pancadas de chuva principalmente no leste do Estado. A frente fria, segundo o Inpe, está localizada entre a Argentina e o Uruguai e deverá chegar ao Rio Grande do Sul na terça-feira à tarde. A nebulosidade também deverá diminuir em São Paulo, que assim como o Rio de Janeiro e a região sul do Espírito Santo pode registrar pancadas de chuvas no período da tarde e à noite durante os próximos dias. Neste momento, apenas áreas isoladas das regiões Norte e Centro-Oeste do País têm tempo chuvoso.