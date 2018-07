''Inquéritos mostram transparência'' A Polícia Federal rechaçou categoricamente a informação segundo a qual os inquéritos foram abertos "por ordem" do Ministério Público Federal. "Referidas investigações foram iniciadas após criteriosa análise jurídica da Polícia Federal e não por ordem do Ministério Público, até porque não há relação de hierarquia entre as instituições", informou a PF. Por meio de nota dividida em quatro capítulos a PF esclarece ponto a ponto todas as providências que adotou. A PF destaca que os inquéritos foram instaurados com base em seu próprio trabalho. "Todos os fatos narrados reportam-se a apurações internas da própria PF e a instauração dos inquéritos tem por objetivo demonstrar a transparência da conduta da instituição".