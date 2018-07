Inscrições para o Enem terminam hoje As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terminam hoje, informa a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Para quem ainda tem interesse, as inscrições devem ser feitas pelo site do Inep. Os alunos concluintes do ensino médio matriculados em instituições da rede pública de ensino estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição, informa a secretaria.