Inspeção veicular será obrigatória em Osasco-SP

A implementação do programa deve seguir resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), que determina prazo até abril de 2012 para que ele seja colocado em prática. A inspeção será anual e terá como alvo os veículos automotores, motociclos e similares registrados no município, que tiverem motor de combustão interna, independentemente do tipo de combustível que utilizarem.

Para os veículos de uso intenso, como o transporte de passageiros e de cargas, a inspeção poderá ser realizada com periodicidade menor. O licenciamento anual dos veículos só será emitido pelo Detran caso haja o certificado de aprovação na inspeção veicular anual. De acordo com o planejamento inicial, deverão ser criadas duas estações de inspeção, no Jardim Cipava e na região dos bairros Helena Maria e Baronesa.