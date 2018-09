Interdição de ponte já dura mais de 8 horas em SP Já passa de 8 horas a interdição parcial da ponte Ary Torres, que faz a ligação entre as pistas expressa e local, sentido Interlagos, da marginal Pinheiros e a pista sentido Imigrantes da Avenida dos Bandeirantes, na zona sul da cidade de São Paulo. Uma carreta biarticulada, carregada com 40 toneladas de açúcar, tombou no início da ponte por volta das 15h deste domingo. Três faixas de rolamento estão liberadas, restando apenas uma, onde está a carreta. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a previsão era de que até as 23h45 deste domingo a segunda parte da carreta fosse retirada do local, o que não ocorreu. A liberação total da via só ocorrerá após funcionários da prefeitura limparem o local, retirando o que ainda resta das 15 toneladas de açúcar que caíram da carroceria. O tráfego segue sem problemas na região, segundo a CET.