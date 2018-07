Investidores discutem confisco de ativos

Uma teleconferência de investidores foi organizada por detentores de bônus depois do anúncio feito ontem pela Dubai World, no qual a companhia pediu uma "paralisação" no pagamento de suas dívidas até, ao menos, maio de 2010, enquanto o grupo implementa uma dramática reestruturação.

Os investidores se mostraram céticos em relação à possível reestruturação da Dubai World. Um deles destacou que tal movimento demoraria anos e descreveu o plano como "águas desconhecidas".

Outros detentores de bônus pareceram determinados a ir atrás dos ativos da Dubai World caso as discussões sobre a reestruturação da dívida da Nakheel "não sigam bem".

Um processo contra a companhia e contra o governo de Dubai foi discutido na teleconferência, mas alguns investidores concordaram que seria impossível abrir o processo nos Emirados Árabes Unidos.

Dubai é um dos sete Emirados semiautônomos que formam os Emirados Árabes Unidos. Os investidores encerraram a conversa concordando em marcar outra teleconferência, em uma data que ainda será definida.

Os US$ 3,52 bilhões em bônus islâmicos (sukuk) da Nakheel vencem em 14 de dezembro deste ano. A empresa foi prejudicada pela crise financeira global, durante o último ano, depois que os preços das propriedades caíram quase 50% em comparação com os níveis de pico, de acordo com estimativas.