IPC-S desacelera para 0,34% na terceira prévia de julho

O indicador subiu 0,34 por cento na terceira leitura do mês, ante 0,37 por cento na segunda prévia, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quinta-feira.

Os preços do grupo Alimentação subiram 0,45 por cento, alta inferior à de 0,73 por cento registrada na leitura anterior.

O grupo Vestuário apresentou alta de 0,33 por cento, frente a 0,42 por cento na segunda prévia.

"No primeiro grupo, o destaque partiu do item Hortaliças e Legumes... No segundo, o destaque foi o item Roupas, que registrou aumento menor por força das promoções", acrescentou a FGV.

O IPC-S da terceira prévia foi calculado com base nos preços coletados entre os dias 23 de junho e 22 de julho, comparados aos coletados entre 23 de maio e 22 de junho.

(Por Daniela Machado)