Iphone sai de 'era ultrapassada'; críticos saúdam aparelho maior

Maior é melhor e a Apple finalmente se deu conta disso, dando aos seus usuários um produto que pode ser fraco em novidades mas forte em melhorias, escreveram críticos.

A maioria dos críticos diz que o iPhone 6 é o melhor smartphone já fabricado, enquanto que o iPhone 6 Plus com 5,5 polegadas foi descrito como um "phablet", um meio termo entre smartphone e tablet, que concorrerá com a linha Galaxy S, da Samsung, de telefones grandes com Android.

"Acho que é um telefone extraordinário. Na minha opinião, é o melhor smartphone no mercado, quando se combina seu hardware, sistema operacional completamente novo, e o ecossistema da Apple, ao qual ele abre as portas", escreveu Walt Mossberg, no blog de tecnologia Re/code, sobre o iPhone 6 de 4,7 polegadas.

Geoffrey Fowler, que analisou os telefones para o The Wall Street Journal, dise que a Apple "resolveu com sucesso sua deficiência em tamanho".

O aumento no tamanho da tela, segundo Mossberg, é um recurso para "alcançar (a concorrência)". Mas ele foi visto como uma mudança bem-vinda por Fowler, que disse que o iPhone "parecia preso em uma era passada chamada de 2012", antes do lançamento dos telefones maiores.

As melhorias feitas no sistema operacional, o software iOS 8, e na câmera receberam aprovação de críticos em todos os aspectos. No entanto, a maioria disse acreditar que a Apple poderia ter feito mais para melhorar a capacidade da bateria.

(Por Arnab Sen)