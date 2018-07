Isenção de IOF em hedge busca preservar exportador--Fazenda A isenção do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas operações de hedge cambial com derivativos feitas pelos exportadores, decretada nesta sexta-feira pelo governo, tem o objetivo de preservá-los ao não elevar o preço dos produtos vendidos no exterior, disse o secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Dyogo Oliveira.