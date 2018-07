Itália é acusada de negligência na conservação de Pompeia

Nesta segunda-feira, funcionários do local disseram que parte de um muro desabou em uma das principais ruas de Pompeia, após semanas de fortes chuvas e vento. O reboco de uma parede de afrescos da casa da Pequena Fonte também caiu.

Uma série de desmoronamentos em Pompeia no último mês levou a mídia italiana a chamar o período de "Novembro Negro" para a cidade antiga, preservada sob as cinzas de uma erupção vulcânica em 79 D.C. e redescoberta no século 18, revelando uma cápsula do tempo da vida diária no período romano.

A União Europeia lançou em fevereiro um projeto de restauração de 105 milhões de euros (140 milhões de dólares) para a cidade, eleita Patrimônio Mundial da Unesco, mas o trabalho começou apenas parcialmente, já que as licitações ainda estão sendo avaliadas, de acordo com um site oficial.

A declaração de estado de emergência há cinco anos não conseguiu interromper a deterioração em meio a alegações de que os fundos estavam sendo desviados pela máfia e relatos de má gestão e saques. O desmoronamento da Casa dos Gladiadores, também adornada com afrescos, causou um clamor internacional em 2010.

A Associação Nacional dos Arqueólogos da Itália expressou "pesar e raiva" sobre o mais recente desmoronamento e criticou o governo por não nomear alguém para liderar a restauração.

"É um atraso incompreensível. Se a cultura é uma prioridade na Itália devemos começar com Pompeia, agora dizimada por desmoronamentos contínuos causados ??principalmente pela falta de manutenção de rotina", afirmou o grupo em comunicado.