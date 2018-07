JBS acerta compra de frigorífico de frangos em SC

A concretização do negócio depende da aprovação dos órgãos reguladores, do Conselho de Administração da JBS e da conclusão de uma "due diligence" relacionada à dívida, informou a empresa em comunicado.

A Agrovêneto é uma empresa especializada em carne de frango, instalada no município de Nova Veneza, Santa Catarina, com capacidade diária para processar 140 mil aves, vendidas no Brasil e no exterior.

"A aquisição da Agrovêneto complementa o negócio da JBS no segmento de aves no Brasil", disse o comunicado do grupo, que é o maior processador de proteína animal do mundo.

A nova unidade será incorporada à JBS Aves que passa a ter quatro unidades neste setor no Brasil, com uma capacidade de processamento de 1,34 milhão de aves por dia.

Em agosto, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou o arrendamento da Doux Frangosul pela JBS.

A operação marcou a entrada do grupo, tradicional no setor bovino, no mercado de aves.

Em setembro, o presidente da companhia, Wesley Batista, havia dito que havia "uma oportunidade para expandir no segmento de aves no Brasil", mas que naquele momento eles estavam "mais focados em pôr a Frangosul para rodar eficiente".

