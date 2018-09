'Joe, o Encanador' fecha contrato para escrever livro nos EUA

Samuel Wurzelbacher, que ficou conhecido como "Joe, o Encanador" durante a campanha presidencial dos Estados Unidos, assinou um contrato e irá escrever um livro. O livro será chamado Joe the Plumber: Fighting for the American Dream (Joe, o Encanador: Lutando pelo Sonho Americano, em tradução livre) e deve ser lançado no dia 1º de dezembro. Veja também: O gabinete de Barack Obama Principais desafios de Obama Quem são os eleitores de Obama Trajetória de Obama Cobertura completa das eleições nos EUA Segundo a pequena editora texana PearlGate, que fechou o contrato, o livro vai tratar das idéias de Wurzelbacher a respeito do sonho americano. De acordo com os jornais Los Angeles Times e The New York Times, Wurzelbacher terá a ajuda de Thomas Tabback, que teve apenas um livro de sua autoria já lançado, chamado Things Forgotten, também pela PearlGate. O The New York Times cita uma entrevista de Wurzelbacher com o canal de televisão Fox News, na qual ele afirmou que poderia ter assinado um contrato com uma editora maior. "Mas eles não precisam de ajuda. Eles já são ricos. Então isso é espalhar a riqueza", afirmou. Wurzelbacher ficou famoso depois de ter questionado o então candidato Barack Obama a respeito de sua política de impostos durante uma visita do democrata à sua cidade em Ohio. No debate que ocorreu logo depois, o candidato republicano John McCain citou Wurzelbacher várias vezes como um exemplo de um americano médio que seria prejudicado pelos planos econômicos de seu rival. Desempregado Depois de ter sido lançado à fama durante a campanha, a imprensa americana descobriu que "Joe, o Encanador" não possuía a licença estadual para trabalhar como encanador. Dias antes da eleição, Wurzelbacher afirmou que não iria tentar "faturar" com sua fama assinando um contrato com uma grande editora para a publicação de um livro. "Todos vieram pedindo que eu escrevesse um livro. Eles tinham cifrões nos olhos", disse Wurzelbacher na entrevista ao canal Fox News. "Vou me envolver com algo sólido, não vou me envolver com algo sem valor. Não vou faturar em cima, e quando as pessoas lerem o livro, vão perceber que eu não faturei em cima. Pelo menos eu espero que elas percebam", afirmou. Wurzelbacher contou à Fox News que está sem dinheiro e desempregado. "Não tive ofertas financeiras. Estou quebrado". A soma que será paga ao "encanador" pela PearlGate não foi revelada, mas a editora afirmou que as cópias do livro serão vendidas a US$ 14,95 (cerca de R$ 35). Sarah Palin, candidata à vice de John McCain e governadora do Estado do Alasca, teria recebido uma oferta de US$ 7 milhões de uma editora. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.