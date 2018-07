Jogo da Liga Europa em Israel é adiado por questão de segurança

"O painel de emergências da Uefa reuniu-se hoje e decidiu adiar a partida... devido à tensa situação de segurança na região", disse a Uefa em comunicado. A nova data da partida será anunciada até o final da semana, acrescentou.

Uma bomba explodiu dentro de um ônibus no coração de Tel Aviv nesta quarta-feira, ferindo pelo menos 10 pessoas, no que autoridades israelenses afirmaram ser um ataque terrorista que pode complicar os esforços por um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O ataque aconteceu no oitavo dia de uma ofensiva israelense contra a Faixa de Gaza, que foi iniciada com o objetivo de acabar com os lançamentos de foguetes de militantes palestinos do Hamas contra o sul de Israel.

O Kiryat Shmona e o Hapoel Tel Aviv são os únicos clubes israelenses que ainda disputam a competição europeia nesta temporada.

Israel será a sede do Campeonato Europeu sub-21 em junho do ano que vem.

(Reportagem de Brian Homewood)