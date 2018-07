Jogos Paraolímpicos são abertos em Londres

Os Jogos Paraolímpicos de Londres foram abertos nesta quarta-feira em Londres.

Durante 11 dias, mais de 4 mil atletas de 165 países vão participar das competições.

O Brasil será representado por 182 atletas paraolímpicos.

Nos Jogos Paraolímpicos de Pequim 2008, o Brasil ficou em 9º lugar na colocação geral, com 47 medalhas (16 ouros, 14 pratas e 17 bronzes).

Para Londres, a meta do Comitê Paralímpico Brasileiro é ficar entre os sete primeiros colocados no quadro geral de medalhas.

Segundo a organização dos Jogos Paraolímpicos de Londres, a maioria dos 2,5 milhões de ingressos disponíveis já foi vendida.

A abertura do evento ocorre no Estádio Olímpico, em Stratford, no leste de Londres, com a participação de mais de 3 mil voluntários.