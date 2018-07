Jornada da Juventude deve atrair mais de 2 milhões

"A jornada é um evento que faz parte do próprio trabalho da Igreja em valorizar a juventude do mundo", afirmou o arcebispo do Rio, d. Orani João Tempesta. A participação na JMJ é gratuita, mas as inscrições online, que são pagas, garantem benefícios adicionais como alimentação, alojamento e seguro contra acidentes. Os preços variam entre R$100,70 e R$577,70, de acordo com o pacote escolhido, os dias de participação e o país de origem do inscrito - a ideia é criar um sistema de custeio solidário, para garantir que jovens provenientes de regiões com baixo poder aquisitivo também participem.

Podem ser feitas também contribuições adicionais, que irão compor um Fundo de Solidariedade para auxiliar no pagamento das despesas com o evento. As inscrições serão feitas somente pelo site www.rio2013.com.

É possível também se inscrever gratuitamente para participar como voluntário - cerca de 60 mil são esperados para ajudar na organização da Jornada, e até o momento já são quase 50 mil inscritos. Os organizadores esperam também garantir acomodação para os cerca de 800 mil a 1 milhão de participantes que não moram na cidade. Famílias e instituições que desejem ajudar podem se cadastrar no site como locais de acolhida.

A questão da hospedagem, tema recorrente no Rio quando se trata de grandes eventos, não preocupa d. Orani. "O jovem vem em espírito de peregrinação. Tem o seu saco de dormir nas costas, a sua mochila, chuveiro, água pra beber: é essa a condição".