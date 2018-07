José Alencar faz exames de rotina em São Paulo O vice-presidente da República, José Alencar, esteve nesta manhã no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para realizar coleta de sangue. Segundo informações da assessoria de imprensa do hospital, trata-se apenas de exames de rotina em razão do tratamento de câncer ao qual vem sendo submetido. A doença de Alencar foi diagnosticada há cerca de 12 anos. Desde então o vice-presidente já passou por várias cirurgias e sessões de quimioterapia. Há dez dias, Alencar deu início a um novo tratamento como voluntário de uma nova droga experimental para combate ao câncer, no hospital MD Anderson, em Houston, no Texas, um dos maiores centros de pesquisas e tratamento de câncer do mundo.