Jovem é baleado por policial ao ser atacado por cão

Um jovem foi baleado por um policial civil na tarde desta segunda, 17, no momento em que era atacado por um cão da raça Pitbull em frente a um depósito de gás em Ribeirão Pires, no Grande ABC. Segundo informações da Polícia Militar, o policial civil, ao ver o rapaz sendo atacado pelo animal, disparou na tentativa de acertar o cão, mas feriu a vítima. Baleado na barriga, o rapaz foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital São Lucas e transferido em estado grave para o Hospital Dr.Radamés Nardini, em Mauá. PMs da 2ª Companhia do 30º Batalhão foram acionados por testemunhas, mas como já havia uma viatura da Polícia Civil em frente ao depósito, ao chegarem no local dos fatos não deram prosseguimento à ocorrência.