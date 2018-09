Jovem mata seqüestrador e foge de cativeiro em SP O filho de um empresário de Carapicuíba, na Grande São Paulo, dono de uma transportadora, conseguiu escapar do cativeiro onde era mantido, em Americana, no interior de São Paulo, desde sexta-feira, quando foi seqüestrado. Na noite de ontem, um dos seqüestradores adormeceu enquanto vigiava o cativeiro e, aproveitando-se do descuido, a vítima atingiu o bandido com três golpes de machado. O seqüestrador morreu no local. O jovem pegou a arma do seqüestrador e rendeu o dono da casa que era usada como cativeiro e uma mulher, que estaria no local para comprar drogas. Quando saíam, uma outra mulher, que seria amante de um dos seqüestradores, também foi rendida. A vítima e os três seguiram para uma delegacia, mas o veículo foi abordado por guardas municipais, que prenderam os suspeitos. Os seqüestradores pediram R$ 200 mil de resgate, mas a quantia não foi paga pela família do empresário. Os outros dois seqüestradores estão foragidos.