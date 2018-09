Justiça de SP condena 21 pessoas por tráfico de drogas A juíza federal Vera Cecília de Arantes Fernandes Costa, da 2ª Vara da Justiça Federal em Araraquara, condenou 21 pessoas presas na Operação Conexão Alfa, da Polícia Federal (PF). As penas variam de 3 a 19 anos de prisão. A ação foi deflagrada pela PF em abril do ano passado. Segundo a Justiça Federal, o grupo receberia cocaína da Bolívia e a distribuiria no Estados de São Paulo e Goiás. A droga seria oferecida pelos acusados na capital paulista e nas cidades de Araraquara, Jaú, Limeira e São Carlos. Em Goiás, o tráfico ocorreria no município de Rio Verde. Romeu Villarde Arze, apontado como fornecedor da cocaína, foi denunciado pelo Ministério Público, mas não foi condenado por estar foragido. De acordo com documentos juntados aos autos, ele vive na Bolívia, na região da fronteira com o Brasil.