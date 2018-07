Justiça suspende expediente em cidade de MT

Segundo a secretaria de comunicação da prefeitura, a Guarda Municipal montou uma estratégia para "garantir a segurança tanto para quem participará do movimento, como para minimizar o transtorno que o evento pode causar à população".

A Polícia Militar informou que reforçou nos bairros o policiamento para "evitar atos de vandalismos e de criminalidade e garantir a segurança dos cidadãos".

Os organizadores do protesto, convocado pelas redes sociais, disseram que a manifestação será encerrada em frente à Prefeitura.

No mesmo horário também acontecem mais manifestações em outras cidades do Estado: Sinop, Colíder, Colniza e Juína. No sábado, 22, deve acontecer mais manifestações em Cuiabá, Alto Garças, Peixoto de Azevedo e Nova Xavantina. Rondonópolis fez seu protesto na quinta-feira.

Em Sinop, capital da soja, a expectativa é reunir cerca de sete mil participantes. Em Cuiabá, a expectativa é ampliar a participação que aconteceu na quinta-feira, que reuniu cerca de 30 mil manifestantes.

A secretaria de Comunicação Social da Prefeitura informou que suspendeu o evento programado para sábado na Praça de um bairro da cidade durante o jogo do Brasil e Itália pela Copa das Confederações.