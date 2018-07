Kassab reforça que caso é diferença de interpretações No encontro que manteve com empresários gaúchos, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, não pôde evitar de responder a jornalistas sobre a acusação de irregularidades no convênio firmado entre o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Prefeitura de São Paulo.