KKR levanta US$6 bi em fundo e bate recorde na Ásia, dizem fontes

O mais recente fundo da KKR na Ásia, após o de 4 bilhões de dólares em 2007, teve demanda superior à oferta, apesar do receio do mercado em investir nas economias em desaceleração do continente asiático.

O braço asiático contrasta com as dificuldades da KKR nos Estados Unidos, onde os esforços para levantar capital para o mais recente fundo norte-americano não estão dando resultados.

O anúncio formal da KKR sobre o fundo deve ser no começo de 2013, disseram as fontes sob condição de anonimato, porque o negócio é confiencial. A KKR se negou a comentar o assunto.

As companhias de private equity na Ásia agora respondem por 14,5 por cento do capital que se levantou em todo o mundo neste ano, ou 50,2 bilhões de dólares, alta de 8 por cento ante 2009, de acordo com dados da Thomson Reuters.

No entanto, o capital está se concentrando em um número menor de fundos, já que fundos de pensão e investidores estão pressionando as companhias de private equity por maiores retornos na Ásia, diante dos resultados frustrantes que obtiveram entre 2006 e 2008.

(Por Stephen Aldred e Greg Roumeliotis)