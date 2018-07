Lançado portal com dicas para melhor qualidade de vida

"São todas medidas simples, comprovadamente eficazes para melhorar e preservar o bem-estar", afirmou o presidente da Associação Médica Brasileira, Florentino Cardoso. A entidade, ao lado da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, lidera o movimento.

O portal (www.salvesaude.com.br) relata, por exemplo, os cuidados que devem ser adotados por pessoas com determinadas doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, as ações de prevenção na infância e ainda depoimentos de pessoas que conseguiram mudar determinados comportamentos.

Além do portal da internet, a ação deverá contar com distribuição de cartilhas. Parte delas será endereçada a médicos - que também serão estimulados a mudar seus hábitos. "Nossa ideia é quebrar a resistência. Profissionais de saúde sabem o que é necessário fazer mas, muitas vezes, não aplicam aquilo que aconselham", afirmou a coordenadora do projeto, Nise Yamaguchi.

O site será abastecido com informações divulgadas pelas mais de 40 entidades que integram o movimento. Entre elas estão Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo.