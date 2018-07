Leilão de áreas de petróleo este ano é improvável--MME

"Este ano é muito pouco provável. Precisamos de quatro meses para colocar uma rodada na rua, e já estamos em agosto, ou seja, estamos no limite", afirmou à Reuters o secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis, Marco Antônio Martins de Almeida, no intervalo de um evento no Rio de Janeiro.

"Temos que aprovar a lei dos royalties para ter outra rodada... Aprova a lei dos royalties este ano?", indagou ele.

O último leilão de concessões realizado pelo governo foi em 2008, o que deve levar a uma redução da área exploratória no país.

Sobre novos leilões, o ministro de Minas e Energia do Brasil, Edison Lobão, afirmou recentemente que a 11a rodada de licitação de áreas de petróleo só será feita após aprovação no Congresso de projeto de royalties, e não incluirá áreas de produção no pré-sal.

Já houve aprovação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) em 2011 para a realização do leilão, mas o ministério aguarda o aval da presidente Dilma Rousseff para agendar a rodada.

