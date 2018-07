LEVE BOLO O pequeno quiosque da Queen Brownie vende quatro sabores do doce: amêndoas, laranja, pistache e café. Feitos com chocolate meio amargo, vêm em embalagens individuais (R$ 6,80), para comer em casa. O que faz falta é um espaço para sentar e comer os bolinhos com um café. Shop. Pátio Paulista.