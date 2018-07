Liberado corpo de economista morta em São Vicente-SP Depois de várias horas e uma série de entraves burocráticos, o Instituto Médico-Legal (IML) de Santos liberou na tarde desse domingo, 2, o corpo da economista Elza Gomes dos Santos, de 52 anos, morta na última sexta-feira, dia 31, em uma tentativa de assalto na periferia da cidade de São Vicente. O corpo foi encaminho no início da noite para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde mora a família da vítima.