Líder do Black Eyed Peas fará música para vitória de Obama

O cantor de rap Will.i.am, do grupo Black Eyed Peas, está lançando uma nova música e um vídeo para marcar a vitória de Barack Obama nas eleições presidenciais americanas. O músico passou a noite da eleição editando a versão final de It's A New Day (É um Novo Dia), que deve ser disponibilizada na internet nesta quarta-feira. A canção é uma homenagem ao povo americano e a sua participação no ocorrido, disse Will.i.am. O cantor conseguiu sucesso com Yes We Can (Sim, Nós Podemos) em meados deste ano, em apoio à candidatura de Obama à Casa Branca. Depoimentos Will.i.am adaptou um discurso de Obama para o ritmo de música rap e conseguiu milhões de hits em fevereiro. A música também contou com vocais de celebridades como a atriz Scarlett Johansson, o músico de jazz Herbie Hancock, e a líder do grupo Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. A nova canção e vídeo deverão aparecer no website Dipdive. Will.i.am também pediu a contribuição em vídeo de outros artistas para o projeto. "A coisa toda é realmente para que as pessoas deixem depoimentos (...) para criar uma página e deixar depoimentos sobre como elas se sentem sobre esta conquista americana", disse Will.i.am. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.