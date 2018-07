Líder do governo reafirma 'recesso branco' na Copa do Mundo

Ainda pela sugestão do deputado, as sessões deliberativas serão realizadas em dias em que não haja jogos da seleção brasileira pelo mundial.

Antes, ele defende a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A intenção é evitar o esvaziamento do Congresso em meio à discussão de projetos considerados importantes pelo governo.

"Eu costumo discutir as coisas como elas são, e todo mundo sabe que, no dia que tiver jogo do Brasil, nenhum deputado virá votar", disse o deputado nesta terça-feira, ao deixar a sede provisória do governo federal, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A LDO contém, além de outros dispositivos, as metas e prioridades do governo para o próximo ano e as diretrizes para o orçamento. Pela Constituição, o recesso parlamentar não ocorre enquanto a lei não for aprovada.

Questionado sobre a repercussão da proposta, Vaccarezza reconheceu que ela pode gerar desconforto aos parlamentares frente ao eleitorado, mas reafirmou o propósito de garantir que as votações não sejam interrompidas.

"Essa é a vida como ela é... Uns reclamam e outros reconhecem a realidade", concluiu.

(Reportagem de Bruno Peres; Edição de Carmen Munari)