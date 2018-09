Líderes mundiais comentam eleição de Obama nos EUA O democrata Barack Obama venceu na terça-feira uma extraordinária luta de dois anos pela Casa Branca, batendo o republicano John McCain para se tornar o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. A seguir, declarações de líderes mundiais: CELSO AMORIM, MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES "Neste caso, a esperança venceu o preconceito --isto é bom para os Estados Unidos e para o mundo como um todo." GORDON BROWN, PREMIÊ BRITÂNICO "Barack Obama fez uma campanha inspiradora, energizando a política com seus valores progressistas e sua visão para o futuro. Eu conheço Barack Obama e nós dividimos inúmeros valores. Nós temos determinação para mostrar que o governo pode agir ajudando pessoas com justiça em meio a esses tempos difíceis na economia global." ANGELA MERKEL, CHANCELER ALEMÃ "Eu lhe dou meus sinceros parabéns por sua vitória histórica na eleição presidencial. O mundo enfrenta desafios significativos no início de seu mandato. Eu estou convencida de que a Europa e os Estados Unidos irão trabalhar juntos e em espírito de confiança mutua para confrontar novos perigos e riscos." GRIGORY KARASIN, VICE-MINISTRO DO EXTERIOR RUSSO "A notícia que estamos recebendo dos resultados da eleição presidencial norte-americana mostra que cada um tem o direito de esperança por uma renovação das abordagens norte-americanas para os mais complexos assuntos, incluindo política externa, assim como as relações com a Federação Russa." HU JINTAO, PRESIDENTE CHINÊS "Eu e o governo chinês sempre demos muita importância para as relações entre China e Estados Unidos. Na nova era histórica, estou ansioso para trabalhar junto com você (Obama) para continuar fortalecendo o diálogo e as trocas entre nossos países." FRANCO FRATTINI, MINISTRO DO EXTERIOR ITALIANO "A Europa que celebra a vitória de Obama precisa saber que a Europa será chamada para ser uma produtora de segurança. Eu acredito que Obama irá nos chamar para assumir nossa responsabilidade com mais seriedade." FEDERICO LOMBARDI, PORTA-VOZ DO PAPA BENTO 16 "Fiéis estão rezando para que Deus o ilumine e o ajude nesta grande responsabilidade, que é enorme por causa da importância global dos Estados Unidos...Nós esperamos que Obama possa atender às expectativas e as esperanças de muitos que confiaram nele." MANMOHAN SINGH, PREMIÊ INDIANO "Sua jornada extraordinária até a Casa Branca não inspira apenas pessoas em seu país, mas também ao redor do mundo." YOUSAF RAZA GILANI, PREMIÊ DO PAQUISTÃO "Sua eleição marca um novo capítulo na história dos Estados Unidos. Por muito tempo, as idéias de democracia e liberdade existentes nos EUA têm sido fonte de inspiração...Eu espero que, sob a sua liderança dinâmica, os EUA continue sendo fonte global de paz e novas idéias para a humanidade." JOSÉ MANUEL BARROSO, PRESIDENTE DA COMISSÃO EUROPÉIA "Nós precisamos transformar a atual crise em uma nova oportunidade. Nós precisamos de um novo acordo para um novo mundo. Eu sinceramente espero que com a liderança do presidente Obama, os Estados Unidos da América juntem forças com a Europa para levar a esse novo acordo. Pelo bem de nossas sociedades, pelo bem do mundo." NICOLAS SARKOZY, PRESIDENTE DA FRANÇA "Com o mundo em meio a turbulência e dúvidas, o povo americano, fiel aos valores que sempre definiram a identidade da América, expressou com força sua fé no progresso e no futuro. "Em uma época em que nós devemos encarar grandes desafios juntos, sua eleição fez nascer uma enorme esperança na França, na Europa e mais além. França e Europa... encontrarão uma nova energia para trabalhar com os Estados Unidos para preservar a paz e a prosperidade mundial." JAN PETER BALKENENDE, PREMIÊ HOLANDÊS "A necessidade de cooperação entre a Europa e os Estados Unidos é maior do que nunca. Apenas com a cooperação transatlântica nós podemos enfrentar os desafios globais." TARO ASO, PRIMEIRO-MINISTRO JAPONÊS "À medida que o mundo enfrenta muitas dificuldades, estou seguro que os Estados Unidos, sob a excelente liderança do presidente eleito Obama, irão avançar ainda mais e ao mesmo tempo cooperar com a comunidade internacional. "A aliança nipo-americana é chave para a diplomacia japonesa e é a base para a paz e a estabilidade da região Ásia-Pacífico. Com o presidente eleito Obama, eu estreitarei a aliança EUA-Japão ainda mais e trabalharei para resolver as questões globais como a economia mundial, o terror e o meio ambiente." ALI AGHAMOHAMMADI, ASSESSOR PRÓXIMO DO LÍDER SUPREMO IRANIANO, AIATOLÁ ALI KHAMENEI "O presidente eleito prometeu mudanças nas políticas. Há capacidade de melhoras nas relações entre a América e o Irã se Obama cumprir suas promessas de campanha, incluindo não confrontar outros países, como fez Bush no Iraque e no Afeganistão." TZIPI LIVNI, MINISTRA DO EXTERIOR ISRAELENSE "Israel espera a cooperação estratégica com a nova administração, o presidente e o Congresso continuarão fortalecendo a relação especial e inabalável entre os dois países." SAEB EREKAT, ASSESSOR DO PRESIDENTE PALESTINO, MAHMOUD ABBAS "Esperamos que o presidente eleito dos Estados Unidos mantenha o curso e continue com o engajamento norte-americano no processo de paz sem atrasos. Esperamos que a visão de dois Estados seja transformada de visão para rota realista imediatamente." HOSNI MUBARAK, PRESIDENTE DO EGITO "Buscaremos uma contribuição construtiva na solução da questão palestina e na busca por uma paz justa e ampla como principal requisito para a segurança e a estabilidade no Oriente Médio." HAMID KARZAI, PRESIDENTE DO AFEGANISTÃO "Eu aplaudo o povo americano por sua grande decisão e espero que a nova administração dos Estados Unidos da América e a grande manifestação de preocupação com os seres humanos e a falta de preocupação com a questão de raça e cor ao eleger um presidente contribuam para trazer os mesmos valores ao resto do mundo mais cedo ou mais tarde. Eu aplaudo o povo americano uma vez mais e espero que essa eleição e a chegada do presidente Obama tragam paz ao Afeganistão, vida ao Afeganistão e prosperidade para o povo afegão e o resto do mundo." MWAI KIBAKI, PRESIDENTE DO QUÊNIA "Nós o povo do Quênia estamos imensamente orgulhosos de suas raízes quenianas. Sua vitória não é somente uma inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo, mas tem um eco especial para nós aqui no Quênia." KGALEMA MOTLANTHE, PRESIDENTE DA ÁFRICA DO SUL "A África, que hoje sente-se orgulhosa de sua façanha, só pode almejar uma relação de trabalho frutífera com você em nível bilateral e multilateral no nosso empenho para criar um mundo melhor para todos os que vivem nele. "Nós expressamos esperança que a pobreza e o subdesenvolvimento na África, que continua sendo um desafio para a humanidade, continuará recebendo atenção maior na nova administração." STEPHEN HARPER, PRIMEIRO-MINISTRO DO CANADÁ "Eu estou ansioso para encontrar-me com o presidente eleito, de modo que possamos continuar a estreitar os laços especiais que existem entre o Canadá e os Estados Unidos. "Nas semanas e meses à frente, autoridades e diplomatas canadenses estarão trabalhando próximo a membros da equipe de transição do presidente eleito Obama. Ministros do nosso governo estão ansiosos por construir uma forte relação de trabalho com seus parceiros em um novo gabinete de Obama." HELEN CLARK, PRIMEIRA-MINISTRA DA NOVA ZELÂNDIA "O governo da Nova Zelândia está muito ansioso para trabalhar com a nova administração Obama. "O senador Obama assumirá o cargo em uma conjuntura crítica. Há muitos desafios a fazer pressão sobre a comunidade internacional, incluindo a crise financeira global e o aquecimento global. Nós estamos ansiosos por trabalhar próximo ao presidente eleito Obama e sua equipe para tratar desses desafios."