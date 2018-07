Litoral Norte tem 12 praias impróprias para o banho A Cetesb divulgou mapa que aponta a balneabilidade do litoral paulista, mostrando que 12 praias estão impróprias para banho em todo o Litoral Norte nesta segunda semana de janeiro. O maior número de praias com bandeira vermelha está em São Sebastião: Pontal da Cruz, Camburi, Barra do Una, Boracéia e Toque-Toque Pequeno. Das 26 praias de Ubatuba, três estão consideradas como impróprias: Itamambuca, Itaguá e Perequê-Mirim, além do rio Itamambuca; em Caraguatatuba, apenas a praia Indaiá está imprópria e, em Ilhabela, os usuários devem ficar atentos às praias Itaguaçu, Viana e Feiticeira. Segundo a Cetesb, em geral, o Litoral Norte apresenta melhores condições de balneabilidade quando comparado à região da Baixada Santista, porém, as melhores praias são aquelas mais afastadas dos centros urbanos. A estatal recomendação que os banhistas evitem os canais, córregos ou rios que deságuam no mar.