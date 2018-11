Litoral paulista se prepara para as festas de fim de ano

Por conta da movimentação, algumas prefeituras já se programam para este fim de ano. No Guarujá, por exemplo, a expectativa da prefeitura é de reunir cerca de 1 milhão de pessoas em toda a orla do município. Na Praia de Pitangueiras ocorrerá a grande queima de fogos, com duração prevista de 17 minutos. Em Vicente de Carvalho, a queima de fogos ocorrerá na Praça 14 Bis. Neste ano, uma barcaça estará no mar - a cerca de 400 metros da costa - com fogos que atingirão de 60 a 200 metros de altura, possibilitando a visibilidade dos fogos das praias das Astúrias e Enseada.

No Guarujá, os organizadores apostam no retorno do glamour, com muitas atividades que incluem exposições, apresentações teatrais e lançamento de livros. No início deste mês foi hasteada a bandeira azul na Praia do Tombo, com o cumprimento de 33 exigências, como tratamento de esgoto, análise da água para verificação de sua qualidade, promoção de ações de educação ambiental e conscientização da população, ocupação correta da faixa de areia, acessibilidade, colocação correta do lixo e outras exigências que são vistoriadas constantemente.

Os restaurantes do local também se mobilizaram para lançar a quarta edição do festival gastronômico. Quarenta participantes, dentre restaurantes e quiosques, criaram pratos especiais a preços que variam de R$ 30 a R$ 70. E para garantir a segurança das crianças na praia neste verão, o projeto "Anjos do Verão, responsabilidade social é a nossa praia" fechou parceria com o 17º Grupamento de Bombeiros e com a Associação dos Quiosqueiros, além de contar com o apoio oficial da prefeitura do Guarujá.

No projeto "Anjos do Verão", os pontos de encontro das crianças perdidas foram expandidos e haverá a utilização de celulares 3G para o recebimento de SMS e mensagens no Twitter. Foi criado ainda o slogan "bata palmas pra esta ideia", que pretende atrair a atenção dos pais para o ponto de encontro. Ao receber a criança perdida, o nome dela será cantado, seguido de palmas que multiplicarão a informação para atrair os pais ou os responsáveis para o ponto de encontro.