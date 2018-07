Londres 2012: Fotógrafo do rock capta imagens de atletas olímpicos

Inspirados pelo esporte

O célebre fotógrafo Rankin, que já registrou imagens de inúmeros astros do rock, como U2 e Madonna e personagens da realeza britânica, resolveu voltar suas lentes para os ídolos esportivos britânicos.

As imagens de Rankin - que também é um dos fundadores da revista Dazed & Confused - mostram diferentes atletas que esperam conquistar um lugar no pódio nos Jogos de Londres 2012.

As imagens criadas por ele usam efeitos reproduzindo os atletas em movimento e integram a exposição Inspired by Sport (Inspirados pelo Esporte), que está em cartaz no Museu de Londres, da capital britânica.

Além das fotos captadas por Rankin, Inspired by Sport traz ainda cenas registradas por fotógrafos diversos em diferentes partes do mundo.

Os fotógrafos são ligados ao International Inspiration Programme - um programa idealizado pelos organizadores de Londres 2012 e que visa melhorar a vida de crianças em todo o mundo por meio do esporte.

