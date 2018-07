Luciano, irmão de Zezé Di Camargo, está hospitalizado O cantor Luciano, da dupla Zezé di Camargo e Luciano, deu entrada no Pronto Socorro do Hospital do Coração, em Londrina (PR), por volta das 15 horas desta quarta-feira. Até o fim da tarde, ele ainda continuava "em observação", segundo a assessoria de imprensa do hospital. A causa da internação do cantor não foi revelada. A assessoria do hospital disse apenas que "não se trata de nada grave". A dupla tem show marcado para a noite desta quarta-feira na ExpoLondrina 2012.