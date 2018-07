Lucro da Restoque cai 57,6% no 4o tri

A receita líquida avançou 33,1 por cento na mesma base de comparação, a 182,28 milhões de reais, enquanto o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) caiu 2,4 por cento, a 36,38 milhões de reais.

No período, a margem Ebitda caiu para 20 por cento, ante 27,2 por cento um ano antes. "Iniciamos no segundo semestre de 2012, e continuamos em 2013 um esforço de racionalização de despesas com o objetivo de recuperar a nossa margem Ebitda", disse a empresa.

Segundo a Restoque, seu plano de expansão para 2013 contempla a abertura de 23 lojas, incluindo 10 da marca John John, 10 Le Lis Blanc e três da marca Bo.Bô.

(Por Juliana Schincariol)