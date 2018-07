Lucro da Tempo Participações cresce 38% no 4o tri

No ano passado como um todo, a companhia obteve ganhos de 32,1 milhões de reais, crescimento de 12,5 por cento sobre 2010. Com base neste resultado, a empresa informou ainda que vai propor a distribuição de 75 milhões de reais aos acionistas.

A geração de caixa medida pelo Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou 9,7 milhões de reais nos últimos três meses do ano, queda de 38,4 por cento sobre um ano antes. No fechado do ano o Ebitda caiu 26,6 por cento, para 42 milhões de reais.

A receita, também na base se comparação anual, cresceu 7,4 por centro no quarto trimestre, para 260,7 milhões de reais, e 9,2 por cento em 2011, para 1 bilhão de reais.

Enquanto isso, o custo dos serviços prestados avançou 13,2 por cento no trimestre e 14,1 por cento em 2011.

O negócio de serviços de saúde teve a maior receita líquida do quarto trimestre, 109,1 milhões de reais, à frente da seguradora de saúde (73 milhões de reais), assistência (76,5 milhões de reais) e odontologia (18,3 milhões de reais).

A Tempo Assist investiu 8,3 milhões de reais no ano, 25,5 por cento a menos do que em 2010. Os últimos três meses do ano responderam por 4,3 milhões de reais dos investimentos.

(Por Diogo Ferreira Gomes)