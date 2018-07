Lucro de quadrilhas do RS chegava a R$ 2 mil por dia

Com os detidos, a Polícia apreendeu armas, drogas, dinheiro e veículos entre outros objetos relacionados com a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, segundo informações do delegado Gerri Adriane Mendes da 1ª Delegacia de Polícia de São Borja, coordenador da operação.

Segundo a polícia, todos os líderes destas quadrilhas tiveram suas prisões temporárias decretadas. Segundo o delegado Gerri Adriane, uma das maiores facções criminosas, lideradas pelo por um homem conhecido como "Leão", tinha cerca de 40 integrantes.

Esta foi a maior operação da instituição que contou com a participação de 632 policiais, em 155 viaturas, no cumprimento de 95 mandados de prisão temporária e 124 de busca e apreensão, segundo a polícia.

A ação teve o apoio do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos (GIE), das 29 regiões do Departamento de Polícia do Interior (DPI), do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), do Departamento de Investigações Criminais (DEIC), do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), do Departamento Estadual de Telecomunicações (Detel), do Departamento Estadual de Informática Policial (Dinp) e do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (Deca).