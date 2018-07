Lucro trimestral da Procter & Gamble cai; vendas têm leve alta

A fabricante das fraldas Pampers manteve sua previsão de vendas para 2014.

A empresa registrou lucro de 3,43 bilhões de dólares, ou 1,18 dólar por ação, no segundo trimestre fiscal, ante 4,06 bilhões, ou 1,39 dólar por papel, um ano antes.

O lucro principal por ação, excluindo encargos, caiu 1 por cento, para 1,21 dólar.

As vendas subiram 0,5 por cento, para 22,28 bilhões de dólares, em linha com a estimativa média de Wall Street, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S. As vendas orgânicas subiram 3 por cento.

(Por Phil Wahba em Nova York)