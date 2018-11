lula, em nota, destaca irreverência e força de Dercy O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota de pesar pelo falecimento da humorista Dercy Gonçalves, aos 101 anos. O presidente, que continua nesse domingo sua viagem oficial à Colômbia, afirmou que "a irreverência e a força da personalidade de Dercy Gonçalves vão deixar saudades em todos os brasileiros".Na nota, o presidente disse que as atuações de Dercy , "ricas em improviso no teatro, cinema e televisão", "foram um marco para o humorismo nacional". "A idade não importava, a verdade é que Dercy se manteve jovem durante toda a vida", acrescenta o presidente.Na nota, Lula ressalta a coragem da atriz: "nascida numa pequena cidade no interior do Rio, ela teve a coragem de optar pela vida artística e enfrentar os preconceitos até alcançar o devido reconhecimento profissional. À sua filha, amigos e fãs, meus sinceros pêsames".