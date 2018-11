Mãe acusada de prostituir filha menor é presa no RJ

Segundo os agentes da 89º DP, eles foram ao hotel após denúncia anônima segundo a qual a menina estaria entrando no estabelecimento com um homem idoso. A mãe é suspeita de prostituir a filha. A menor e o cliente foram encontrados dentro de um quarto, de acordo com a polícia.

Ainda segundo os agentes, o gerente do hotel, Cristiano Marques da Silva Fonseca, de 36 anos, e o cliente, Edmilson Braz, de 33, foram presos em flagrante. A adolescente, que está grávida de seis meses, vai ficar sob a responsabilidade do Conselho Tutelar, enquanto aguarda a decisão do promotor de Justiça.