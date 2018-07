Maior superlua do ano ocorre neste domingo

O alinhamento entre Sol, Terra e Lua vai resultar neste domingo, dia 10, na maior superlua de 2014. O fenômeno ocorre seis vezes por ano, sempre quando há Lua nova ou cheia e o satélite está na aproximação máxima da Terra.

No Rio de Janeiro, por exemplo, o fenômeno poderá ser observado por mais de 12 horas, uma vez que a superlua vai nascer às 17h40 e se pôr às 6h41, segundo informações do Observatório Nacional. Às 14h43 deste domingo (horário de Brasília), a Lua ficou a 356.896 quilômetros da Terra - no momento de maior proximidade.

Neste ano, o fenômeno se repetirá no dia 8 de setembro, mas somente a partir das 22h38. Já em 2015, a superlua com maior proximidade da Terra será no dia 28 de setembro, quando o satélite estará a 356.877 km de distância.