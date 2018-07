Na manhã deste sábado (04), técnicos da empresa realizam reparos no cabo subterrâneo que apresentou defeito e causou a explosão. As causas do defeito serão investigadas.

No início de dezembro, sete bueiros explodiram em Copacabana, zona sul da cidade, sendo três da Light e quatro de outras concessionárias (CET-Rio, Cedae, Rio Luz e Net).