Mais três corpos são encontrados no Morro do Bumba Os bombeiros retiraram mais três corpos dos escombros do Morro do Bumba, em Niterói, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde cerca de 50 casas construídas sobre um lixão desativado desabaram na noite de ontem. Já são dez o número de mortos no local, mas há cerca de 200 desaparecidos. Em outro ponto da cidade, na Travessa Iara, no Cubango, quatro corpos foram retirados de escombros - mãe e três filhos estavam desaparecidos desde a madrugada de terça-feira.