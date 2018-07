Mais uma adutora se rompe no Rio Mais uma adutora se rompeu nesta madrugada no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu no bairro de Vicente de Carvalho, na zona norte. A suspeita inicial é de que uma retroescavadeira empregada na construção da linha rodoviária exclusiva Transcarioca, da Prefeitura, tenha atingido a tubulação subterrânea.