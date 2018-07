Manchester tenta se aproximar do Chelsea O Manchester United tem, na rodada, sua grande chance de se reaproximar do líder Chelsea, de quem está cinco pontos atrás no Inglês. Hoje, o atual campeão visita o lanterna Portsmouth e já dá como certos os três pontos. Depois, é torcer por tropeço dos Blues, amanhã, no clássico diante do Arsenal, em Londres.