Manchetes Summary

Fidel pede que não se negocie com golpistas em Honduras

HAVANA (Reuters) - O ex-presidente de Cuba Fidel Castro pediu que não se negocie com os militares que derrubaram com um golpe de Estado o presidente esquerdista de Honduras, Manuel Zelaya e exigiu a renúncia deles. Em um texto publicado por volta da meia-noite de domingo na página oficial da internet cubadebate.cu, Castro recomendou não ceder nenhum milímetro ante os militares e setores da oposição que apoiaram o golpe contra Zelaya para abortar seus planos de buscar a reeleição.

IGP-M tem 4a queda seguida em junho, de 0,10%

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) registrou variação negativa pelo quarto mês consecutivo em junho, em ritmo ligeiramente superior ao esperado pelo mercado. Os custos no atacado aceleraram a queda devido aos produtos industriais e os preços no varejo subiram em ritmo menor por conta do fim do impacto de alguns reajustes, enquanto o setor de construção pressionou fortemente a inflação em razão de dissídios salariais.

Brasil registra primeira morte por gripe H1N1

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou a primeira morte por gripe H1N1 neste domingo no Estado do Rio Grande do Sul, informou o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. "Trata-se de um paciente de 29 anos que esteve na Argentina por sete dias", disse Temporão em entrevista coletiva.

Brasil vira para 3x2 contra EUA e vence a Copa das Confederações

JOHANESBURGO (Reuters) - A seleção brasileira recuperou-se de dois gols sofridos no primeiro tempo e conseguiu uma emocionante vitória por 3 x 2 sobre os Estados Unidos, neste domingo, para conquistar o terceiro título da Copa das Confederações. Depois de sair perdendo por 2 x 0 na etapa inicial, o Brasil contou com dois gols do atacante Luis Fabiano e um do capitão Lúcio no segundo tempo para virar o placar e aumentar para oito o número de vitórias consecutivas, com uma invencibilidade de mais de um ano e 16 partidas.

Brasil e China estudam acordo sobre moedas

BASILÉIA, Suíça (Reuters) - China e Brasil estão trabalhando sobre um acordo de divisas para permitir que importadores e exportadores fechem negócios em suas moedas locais, deixando o dólar de lado, revelaram os bancos centrais dos dois países no domingo. Falando nos bastidores da reunião anual geral do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), na cidade suíça de Basiléia, outras autoridades de bancos centrais questionaram o papel futuro do dólar como moeda dominante das reservas mundiais.

Militares depõem presidente de Honduras; mundo condena golpe

TEGUCIGALPA (Reuters) - O Exército de Honduras derrubou o presidente Manuel Zelaya no domingo devido a suas tentativas de se fazer reeleger, e o levou à força à Costa Rica, enquanto líderes na América Latina e Europa exigiam sua volta ao poder. Soldados tiraram Zelaya, aliado do presidente venezuelano Hugo Chávez, da residência presidencial ainda de madrugada e o puseram num avião que o deixou na capital de Costa Rica, San José.

Chávez ameaça ação militar após golpe em Honduras

CARACAS (Reuters) - Hugo Chávez, presidente da Venezuela, colocou suas tropas em alerta neste domingo depois de um golpe em Honduras e disse que poderá responder militarmente se seu enviado ao país centro-americano for morto ou sequestrado. Chávez afirmou que soldados hondurenhos raptaram o embaixador cubano e deixaram o embaixador venezuelano à beira de uma estrada após baterem nele durante o golpe militar contra o presidente hondurenho Manuel Zelaya.

Brasil condena golpe e pede retorno do presidente de Honduras

SÃO PAULO (Reuters) - O governo brasileiro condenou "de forma veemente" o golpe de Estado que tirou o presidente José Manuel Zelaya do poder neste domingo e pediu que ele seja reposto. "Ações militares desse tipo configuram atentado à democracia e não condizem com o desenvolvimento político da região", disse o Ministério das Relações Exteriores em seu site.

Ex-presidente Kirchner lidera eleição argentina--boca-de-urna

BUENOS AIRES (Reuters) - O ex-presidente da Argentina Néstor Kirchner lidera com leve vantagem a eleição para deputados na província de Buenos Aires, o distrito mais povoado do país, segundo uma pesquisa de boca-de-urna divulgada no domingo pela emissora de televisão Canal 13. Kirchner se colocou como primeiro candidato a deputado na província em que vivem 38 por cento da população local para apoiar o governo encabeçado por sua esposa e sucessora, Cristina Fernández de Kirchner.