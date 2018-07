Manifestante é ferido com arma de fogo no Rio A Clínica São Vicente, em Botafogo, confirmou que recebeu um paciente ferido por arma de fogo. De acordo com a vítima, que foi operada, ela participava da manifestação dos professores no centro do Rio. O nome e idade do paciente não foram divulgados porque a clínica não tem autorização da família. É a primeira vez, desde a primeira manifestação no Rio, em 6 de junho, que um manifestante é ferido por disparo de arma de fogo.