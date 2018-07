Manifestantes ucranianos tentam invadir Ministério de Energia

"Houve uma tentativa de invadir o prédio. Cerca de 100 pessoas entraram armadas. Fui até eles e disse que se não protestarem pacificamente todo o sistema de energia da Ucrânia entraria em colapso", disse Stavytsky à Reuters por telefone.

O ministro disse que os manifestantes deixaram o prédio, mas que ele havia sido informado de que ainda estavam bloqueando a entrada para ele do lado de fora. "O que está acontecendo é uma ameaça direta ao sistema energético ucraniano em seu conjunto", acrescentou.

Centenas de ativistas ocuparam a Câmara Municipal e o Ministério da Agricultura, ambos perto do prédio do Ministério da Energia, em protestos cada vez mais violentos contra o governo do presidente Viktor Yanukovich.

Grandes manifestações são esperadas no centro de Kiev neste fim de semana, apesar das promessas de Yanukovych de reorganizar o governo.

Embora o movimento de protesto - conhecido como "EuroMaidan" - seja em sua maioria pacífico, um grupo de radicais está combatendo abertamente a polícia em local distante do foco principal dos protestos na Praça da Independência.

Testemunhas disseram que continuam jogando coquetéis molotov e outros projéteis nas linhas de policiais durante toda a última a noite perto do estádio de futebol Dynamo Kiev, mas com uma parada bem no início da manhã.

Uma densa fumaça de pneus em chamas surgiu sobre a área e os manifestantes buzinavam mostrando desprezo pela polícia.

(Reportagem de Pavel Polityuk)