Marina diz que PT e PSDB "tremem de medo" e que Aécio deveria se preocupar com pesquisas A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, disse neste sábado que PT e PSDB estão “tremendo de medo” com sua candidatura e afirmou que é o candidato do PSDB, Aécio Neves, quem deveria se preocupar com as pesquisas eleitorais.