Mark Zuckenberg se casa e mais de 650 mil 'curtem' no Facebook

O fundador e CEO do site de relacionamentos sociais Facebook, Mark Zuckenburg, se casou com namorada de longa data, Priscilla Chan, no sábado.

O anúncio do casamento foi feito no perfil do próprio Zuckenburg no Facebook. Ele acrescentou a informação ''casou-se com Pricilla Chan'' e postou uma foto do casal. Ele aparece de terno e gravata e ela, com vestido de noiva.

Até a publicação deste texto, um total de 654.841 usuários de Facebook haviam ''curtido'' o post de Zuckenburg

O casamento do bilionário ocorreu um dia depois da oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) do Facebook, que levantou cerca de US$ 16 bilhões (cerca de R$ 32,3 bilhões).

A cerimônia foi realizada em Palo Alto, no Estado americano da Califórnia, onde o casal vive.

O casamento contou com a presença de cem convidados e, de acordo com a revista People, foi uma surpresa para os presentes, que pensavam que se tratava de uma celebração da recente formatura de Priscilla Chan, que concluiu a faculdade de medicina. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.