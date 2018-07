Marroquino é detido na Itália por suposta conspiração terrorista

Uma mulher com suposta ligação com o marroquino foi detida pela polícia britânica em Londres, disseram as autoridades italianas em comunicado.

O comunicado afirmou que o homem, que morava perto de Brescia, a leste de Milão, desde que tinha seis anos, criou uma página no site de relacionamentos Facebook dedicada ao treinamento para uso de armas e explosivos.

A polícia informou ter encontrado um documento no computador do homem mostrando mapas e medidas de segurança ao redor da principal sinagoga de Milão, no centro da cidade.

(Reportagem de Sara Rossi e Philip Pullella)